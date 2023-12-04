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MAK Danışmanlık Şirketi'nin Yaptığı Anket Sonuçlarına Göre Esenyurt Seçmeninin Tercihi Kemal Deniz Bozkurt

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MAK Danışmanlık Şirketi'nin 2024 yerel seçimleriyle ilgili yaptığı anket sonuçlarına göre Esenyurt seçmeninin yüzde 48'i Kemal Deniz Bozkurt'u tercih etti. Anket sonuçlarına göre, Kemal Deniz Bozkurt'un özellikle Doğu Anadolu ağırlıklı seçmen kitlesi ve HDP'nin oylarını alabilme yeteneği ön plana çıkıyor.

MAK Danışmanlık Şirketi'nin 2024 yerel seçimleriyle ilgili yaptığı seçim anketi sonuçlarına göre Esenyurt seçmeninin yüzde 48'i Kemal Deniz Bozkurt'u tercih etti.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, katıldığı canlı yayında Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Seçmene yöneltilen "Bu pazar Esenyurt'ta yerel seçim olsa Sayın Kemal Deniz Bozkurt'a oy verir misiniz?" sorusuna yüzde 48 'oy veririm' yanıtı verildi. Ankete katılan seçmenin tercihi; yüzde 48 'oy veririm', yüzde 36 'oy vermem', yüzde 16 'kararsız' olarak şekillendi.

Anket sonuçlarını değerlendiren Kulat, "Kemal Deniz Bozkurt'un özelliği şu; Esenyurt'ta Kars, Ardahan, Van yani Doğu Anadolu ağırlıklı bir seçmen kitlesi var. Son zamanlarda çok fazla derecede dışardan göç alan bir ilçe aynı zamanda. Sayın Kemal Deniz Bozkurt'ta oradaki HDP seçmeninin yüzde 17'lik oyunu alabilmiştir. Yüzde 17'lik oy oranı İstanbul'daki en yüksek oy oranı olan yerlerden birisi. Burada aday olacak kişinin, HDP'nin oylarını blok alması çok çok önemli. Geçmiş dönemde büyükşehirle Esenyurt hep paralellik oluşturmuş. Yani Esenyurt AK Partiye geçtiğinde büyükşehir de AK Partiye geçmiş. Esenyurt'a koyacağınız kişi, yüzde 17'nin üstünde olan HDP'nin oyunu alacak, aynı anda İYİ Partililerin, aynı anda MHP'nin oyunu alacak kişi olmalı" dedi.

"Esenyurt'uma hizmet etmeye tekrar adayım"

Anket sonucuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Başkan Bozkurt, "Dün, İstanbul ilçe belediyeleriyle ilgili yapılan anket sonuçlarını izlediğimde çok duygulandım. En çok oyu alanlar arasında olmak gurur vericiydi. Esenyurtlu hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Belirtmek isterim ki Esenyurt'uma hizmet etmeye tekrar adayım. Bu 5 sene içinde bütçelerimize onay verilmese de iftiralara maruz kalsak da hizmet etmemize engel olmak adına şahsıma 50, belediyeye 140 soruşturma açılsa da pes etmedim, etmeyeceğim de! Hepinizi çok seviyorum, beni kucakladığınız için desteğinizi esirgemediğiniz için başkanınıza sahip çıktığınız için Esenyurtlu hemşehrilerime minnettarım. Bu yol arkadaşınız, sizler layık gördükçe hizmet etmeye devam edecektir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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