Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e: Döveceğim onu

Güncelleme:
TBMM'deki yumruklu kavgada burnu kanayan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ı sakinleştirmek kolay olmadı. Tanal'ın, AK Partili Osman Gökçek için defalarca, "Döveceğim onu." dediği duyuldu.

  • CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın burnu Meclis'teki kavgada kanadı.
  • Mahmut Tanal, AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'e 'Döveceğim onu' diyerek tehdit etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in Meclis'teki yemini esnasında ortalık karıştı. CHP'li vekillerin kürsü işgali sonrası yumruklu kavga çıktı.

MAHMUT TANAL'IN BURNU KANADI

Kavgada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın burnu kanadı. Çok sinirlenen Mahmut Tanal'ı diğer CHP'li milletvekilleri sakinleştirmeye çalıştı.

"DÖVECEĞİM ONU"

Mahmut Tanal o sırada AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'e yönelik, "Döveceğim onu" diye tehdit etti. O anlar kameralara yansıdı.

500

