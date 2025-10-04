Haberler

Mahmud Abbas'tan Filistin Devleti için Geçici Anayasa Talimatı
FİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Yönetimi'nden Filistin Devleti'ne geçişin temelini oluşturacak geçici anayasanın 3 ay içinde hazırlanması talimatı verdiğini duyurdu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'ye saldırıların sona ermesinden itibaren bir yıl içinde Filistin Devlet Başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması yönündeki kararlılığını yineleyerek, ilgili makamlara 3 ay içinde tamamlanacak ve Filistin Yönetimi'nden Filistin Devleti'ne geçişin temelini oluşturacak geçici bir anayasa hazırlama görevi verdiğini bildirdi. Filistin basınındaki haberlere göre, Abbas, seçim kanunu ve ilgili yasaların, geçici anayasa hükümlerine dayanarak "Filistin Kurtuluş Örgütü'nün siyasi programı ile yasal ve uluslararası yükümlülüklerine uymayan, iki devletli çözüm ilkesini, Arap Barış Girişimi'ni, uluslararası meşruiyet kararlarını, tek sistem, tek yasa ilkesini ve tek meşru güvenlik gücünün varlığını uygulamayan herhangi bir partinin, siyasi gücün veya bireyin göreve aday olmasını yasaklayacak şekilde değiştirileceğini" açıkladı.

Abbas'ın Filistin hükümetine, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) standartlarıyla uyumlu eğitim müfredatları geliştirilip güncellenmesi ve bu sürecin iki yıl içinde tamamlanması talimatı verdiği de belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
