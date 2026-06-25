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DMM: Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın Macron için kapatılacağı iddiası asılsız

DMM: Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın Macron için kapatılacağı iddiası asılsız
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO Zirvesi kapsamında Macron'un sabah yürüyüşü için Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın kapatılacağı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri arasında, söz konusu parkların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmamaktadır. Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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