Macron'un baş danışmanı Bonne, Rus yetkililerle görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un baş danışmanı Emmanuel Bonne, Rusya'yı ziyaret ederek, Kremlin Sarayı'nda yetkililerle görüştü.

Fransa ile Rusya arasında Ukrayna Savaşı sonrasında askıya alınan diplomatik temasların yeniden canlanabileceğine işaret eden bir gelişme yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un baş danışmanı Emmanuel Bonne, salı günü Rusya'yı ziyaret etti. İngiliz haber ajansı Reuters'ın ziyaret hakkında bilgi sahibi bir kaynak ve iki diplomatik kaynağa dayandırdığı haberine göre Emmanuel Bonne, Kremlin Sarayı'nda yetkililerle görüştü. İki diplomatik kaynak, Avrupalı müttefiklerin bu ziyaretten haberdar edildiğini ve Bonne'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov ile görüşmeler yaptığını söyledi. Kaynaklar, Fransız danışmanın ziyaretinin amacının başta Ukrayna olmak üzere kilit konularda diyalog kurmak olduğunu belirtti.

"Teknik düzeyde görüşmeler mevcuttur"

Macron, salı günü yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyaloğu yeniden başlatma yönünde çabaların sürdüğünü belirterek, "Bu hazırlık aşamasında ve dolayısıyla teknik düzeyde yürütülen görüşmeler var. Avrupalıların kendi tartışma kanallarını yeniden tesis etmesi önemli" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamada belirttiği gibi tam bir şeffaflık içinde ve Devlet Başkanı Zelenskiy ile başlıca Avrupalı ortaklarla istişare halinde, teknik düzeyde görüşmeler mevcuttur" ifadeleri kullanıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, aralık ayında Avrupalıların ABD öncülüğündeki Ukrayna barış anlaşmasına arabuluculuk etme çabalarının başarısız olması halinde Putin ile doğrudan görüşmelere yeniden başlamak zorunda kalacaklarını söylemişti. - MOSKOVA