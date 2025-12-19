Macron: "(Rusya-Ukrayna barışı) ABD başarısız olursa Avrupa'nın Putin'le görüşmesi gerekebilir"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Rusya- Ukrayna Savaşı'nda barış sağlanmasına yönelik çabalarının başarısız olması halinde, Avrupa'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmenin yollarını araması gerekeceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşülmesinin faydalı olup olmayacağına yönelik bir soruya cevabında Macron, halihazırda Putin ile görüşenler olduğunu ve bu nedenle Putin ile diyaloğu usulüne uygun bir şekilde yeniden başlatmanın Avrupalılar ve Ukraynalıların menfaatine olacağını söyledi. Macron, "Biz kendi aramızda konuşurken, başkaları Ruslarla tek başına müzakereye oturur. Bu optimal değil. İhtiyaç duyulan güvenlik garantileri ile birlikte güçlü ve kalıcı bir barış tesis edilirse harika olur. Aksi takdirde Avrupalıların önümüzdeki haftalarda tam bir şeffaflık içinde Rusya ile yeniden kapsamlı bir diyalog başlatmanın yollarını ve imkanlarını bulmaları gerekecek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, henüz konuya ilişkin bir yorum yapmadı.

ABD-Rusya- Ukrayna temasları

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin barış girişimi çerçevesinde ABD, Rusya ve Ukrayna'dan heyetler ile mekik diplomasisi yürüterek tarafların görüşlerini birbirine ulaştırıyor. Müzakereler çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in yarın ve Pazar günü ABD'de Ukrayna ve ABD heyetleriyle temasta bulunması bekleniyor. Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da katılmasının beklendiği temaslarda, bu hafta başında Almanya'nın başkenti Berlin'de Ukrayna'ya verilebilecek güvenlik garantilerinin ele alındığı görüşmeye ilişkin planın son halinin ele alınması bekleniyor.

"Avrupa, Putin ile doğrudan görüşmeye karşıydı"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 2022 yılından bu yana Putin ile ilk defa Temmuz ayında görüşmüş ve Rus liderden bir ateşkesi en kısa sürede kabul etmesini istemişti. Avrupalı liderler, Putin'in barışa ve müzakerelere ilgi duymadığını savunarak Putin ile doğrudan görüşme çağrılarına karşı çıkıyordu. - BRÜKSEL