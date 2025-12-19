Haberler

Macron: "(Rusya-Ukrayna barışı) ABD başarısız olursa Avrupa'nın Putin'le görüşmesi gerekebilir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış sağlanamaması durumunda Avrupa'nın Putin ile diyalog başlatması gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Rusya- Ukrayna Savaşı'nda barış sağlanmasına yönelik çabalarının başarısız olması halinde, Avrupa'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmenin yollarını araması gerekeceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşülmesinin faydalı olup olmayacağına yönelik bir soruya cevabında Macron, halihazırda Putin ile görüşenler olduğunu ve bu nedenle Putin ile diyaloğu usulüne uygun bir şekilde yeniden başlatmanın Avrupalılar ve Ukraynalıların menfaatine olacağını söyledi. Macron, "Biz kendi aramızda konuşurken, başkaları Ruslarla tek başına müzakereye oturur. Bu optimal değil. İhtiyaç duyulan güvenlik garantileri ile birlikte güçlü ve kalıcı bir barış tesis edilirse harika olur. Aksi takdirde Avrupalıların önümüzdeki haftalarda tam bir şeffaflık içinde Rusya ile yeniden kapsamlı bir diyalog başlatmanın yollarını ve imkanlarını bulmaları gerekecek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, henüz konuya ilişkin bir yorum yapmadı.

ABD-Rusya- Ukrayna temasları

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin barış girişimi çerçevesinde ABD, Rusya ve Ukrayna'dan heyetler ile mekik diplomasisi yürüterek tarafların görüşlerini birbirine ulaştırıyor. Müzakereler çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in yarın ve Pazar günü ABD'de Ukrayna ve ABD heyetleriyle temasta bulunması bekleniyor. Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da katılmasının beklendiği temaslarda, bu hafta başında Almanya'nın başkenti Berlin'de Ukrayna'ya verilebilecek güvenlik garantilerinin ele alındığı görüşmeye ilişkin planın son halinin ele alınması bekleniyor.

"Avrupa, Putin ile doğrudan görüşmeye karşıydı"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 2022 yılından bu yana Putin ile ilk defa Temmuz ayında görüşmüş ve Rus liderden bir ateşkesi en kısa sürede kabul etmesini istemişti. Avrupalı liderler, Putin'in barışa ve müzakerelere ilgi duymadığını savunarak Putin ile doğrudan görüşme çağrılarına karşı çıkıyordu. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
CHP Arnavutköy'de istifa depremi: 2 meclis üyesi ve 100 partili CHP'den istifa etti

Özgür Özel'e İstanbul'da soğuk duş! AK Parti'ye geçtiler
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle duruyor
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı

Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu bakın nerede yakalandı
Yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'na kötü haber! Mal varlığına el konuldu

Yakalama kararı çıkarılan Kasım Garipoğlu'na kötü haber!
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
title