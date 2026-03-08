Haberler

Fransa'dan Azerbaycan'a İran'dan tahliye için teşekkür

Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak İran'dan tahliye edilen Fransız vatandaşları için teşekkür etti ve Azerbaycan'a yönelik saldırılar hakkında dayanışma ifadesinde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Görüşmede, Macron'un İran'ın Azerbaycan'a düzenlediği hava saldırısına ilişkin olarak ülkesinin Azerbaycan'a dayanışma ve desteğini ifade ettiği aktarıldı. Açıklamada, Macron'un ayrıca, İran'daki Fransa vatandaşlarının Azerbaycan üzerinden tahliyesi için oluşturulan imkanlar dolayısıyla da Aliyev'e teşekkürlerini ilettiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Aliyev'in de gösterilen dayanışma için Macron'a teşekkürlerini ilettiği belirtilen açıklamada, görüşmenin devamında, Güney Kafkasya'da barışın güçlendirilmesi ve Azerbaycan-Fransa ikili ilişkilerinin yeniden canlandırılması konularında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
