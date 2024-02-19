Lütfü Savaş'a gece yarısı telefonu: Anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı, adaylığınız açıklanmayacak

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da istifa çağrıları yapılan Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş konusunda CHP hayli kararsız kaldı. Protestoların ardından tekrar değerlendirme süreci başlatan CHP, dünkü aday tanıtım toplantısında Savaş'ın ismini okumadı.

"BUGÜN SİZİN ADAYLIĞINIZ AÇIKLANMAYACAK"

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, CHP'nin yerel yönetimlerden sorumu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek aday tanıtım toplantısından önce Ankara'da bulunan ve tanıtımın yapılacağı toplantı spor salonuna gitmek için hazırlık yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı telefonla arayarak "Bugün sizin adaylığınız açıklanmayacak. Son yapılan anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı. Genel Başkanımız sizinle konuşmak istiyor" dedi.

ÖZEL'İ ARADI ANCAK GÖRÜŞMESİ MÜMKÜN OLMADI

Saat 13.00 civarında Lütfü Savaş telefonla Genel Başkan Özgür Özel'i aradı ancak görüşmesi mümkün olmadı. Bu nedenle Savaş, salona gitmeme kararı aldı. Hatay ilçe ve belde belediye başkan adayları salonda yerlerini alırken Lütfü Savaş ise gelişmelerden dolayı son derece rahatsız ve gergin olduğu için salona gitmeme kararı aldı.

"BAŞKA SİYASİ PARTİLERDEN ADAYLIK TEKLİFİ GELEBİLİR"

Son dönemlerde aday yapılıp yapılmayacağını konusunda tartışma odağı haline gelen Lütfü Savaş'a başka siyasi partilerden de adaylık teklifinin gelebileceği yakın çevresi tarafından belirtildi. Bir kaynak da "aday listelerinin YSK'ya verileceği saate kadar Savaş'ın durumunun belirsizliğini koruyup, başka partiden adaylık için başvuruya zaman bırakmamak için bir taktik olarak uygulanacağı" yorumunu yaptı.