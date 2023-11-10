Lüleburgaz'ın Kurtuluşu 101. Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Lüleburgaz'ın kurtuluşunun 101. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Tören alanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve saygı duruşu yapıldı. Belediye Başkanı Murat Gerenli, konuşmasında Lüleburgaz'ın kurtuluşunu coşku ve gururla kutladıklarını belirtti.

Lüleburgaz'ın kurtuluşunun 101. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Tören alanında düzenlenen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı konuşmada, Lüleburgaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü coşku ve gururla kutladıklarını söyledi.

İlçenin kurtuluşunun heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Gerenli, Türk milletinin özgür, bağımsız ve onurlu bireyler olarak yaşamasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından öğrenciler gösterilerini sundu. Tören öğrenci ve araçların geçişi ile sona erdi.

Törene, Kırklareli Valisi Birol Ekici, CHP Milletvekili Fahri Özkan, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun, Lüleburgaz Belediye

Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.