Lüleburgaz Büyükkarıştıran'da Seçimler Yeniden Yapılıyor

Lüleburgaz'a bağlı Büyükkarıştarın beldesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy aldı. CHP'nin 2 kısıtlı kişinin oy kullandığı itirazı üzerine YSK, Büyükkarıştıran beldesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi. 6 belediye başkan adayının yarıştığı ve 4 bin 950 seçmenin bulunduğu Büyükkarıştıran'da, bugün 3 okulda 16 sandık kuruldu. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika