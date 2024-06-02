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Lüleburgaz Büyükkarıştıran'da Seçimler Yeniden Yapılıyor

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KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştarın beldesinde Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesi kararı sonrası bugün 16 sandık kuruldu. Belde sakinleri, bir kez daha belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gitti.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştarın beldesinde Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesi kararı sonrası bugün 16 sandık kuruldu. Belde sakinleri, bir kez daha belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gitti.

Lüleburgaz'a bağlı Büyükkarıştarın beldesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy aldı. CHP'nin 2 kısıtlı kişinin oy kullandığı itirazı üzerine YSK, Büyükkarıştıran beldesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi. 6 belediye başkan adayının yarıştığı ve 4 bin 950 seçmenin bulunduğu Büyükkarıştıran'da, bugün 3 okulda 16 sandık kuruldu. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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