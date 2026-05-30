Lübnan Başbakanı Salam: "İsrail yalnızca Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmiyor, aynı zamanda tarihini siliyor"

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam İsrail'in Lübnan'a yönelik işgaline ilişkin, " İsrail'in topyekun yıkım politikası yürütmesi nedeniyle burada şahit olduğumuz şey sadece İsrail'in topraklarını genişletmesi veya sınırları aşması değil. İsrail yalnızca Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmiyor, aynı zamanda tarihini siliyor" dedi.

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, İsrail-Lübnan arasındaki müzakere sürecine ve Tel Aviv yönetiminin Lübnan'ı işgaline ilişkin konuştu. Salam açıklamasında, İsrail ile kalıcı bir ateşkesin sağlanması için diplomatik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı. Lübnan Başbakanı, "İsrail'in spesifik konumları hedef almak yerine topyekun yıkım politikası yürütmesi nedeniyle burada şahit olduğumuz şey sadece İsrail'in topraklarını genişletmesi veya sınırları aşması değil" dedi.

Salam, İsrail'in ülkenin güney bölgelerine sürdürdüğü saldırıları "tehlikeli ve benzeri görülmemiş" olarak nitelendirirken, İsrail'in bölgedeki gerilimi tırmandırmasını kınadı. Derhal ateşkes çağrısında bulunan Salam, "yakıp yıkma politikasının" İsrail'in güvenliğini sağlamayacağını söyledi.

İsrail'i şehir ve kasabaları tamamen yerle bir etmeye yönelik bir politika uygulamakla suçlayan Salam, aynı zamanda Tel Aviv'in Lübnan halkına yönelik kitlesel yerinden etme faaliyetleri yürüttüğünü söyledi. Salam, İsrail'i ülkeyi işgali sırasında "Lübnan'ın hafızasını silmek ve halkının tarihini ortadan kaldırmaya çalışmakla" suçladı. Salam, "İsrail yalnızca Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmiyor, aynı zamanda tarihini siliyor" dedi.

"Müzakereler ülkemiz için en az maliyetli yol"

Başbakan Salam, taraflar arasında süren müzakere sürecine ilişkin, "Savaş ve barış arasındaki seçim ulusal bir karar olmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı. Salam açıklamasında ayrıca müzakerelerin olumlu sonuçlanmasının garanti olmadığını vurgulayarak, "Müzakerelerin başarılı olacağı garanti mi? Kesinlikle hayır. Ancak, bugün mevcut olan diğer seçeneklerle karşılaştırıldığında, ülkemiz ve halkımız için en az maliyetli yol budur" diye konuştu.

İsrail'in işgali nedeniyle yerinden edilen Lübnanlılara seslenen Salam, "Sizin acınız bütün Lübnan'ın acısıdır. Lübnan devletinin ateşkese varılması, esirlerin teslim edilmesi ve yeniden inşa süreci için her türlü çabayı göstereceğine güvenin" dedi. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı