Lübnan Başbakanı İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıyı kınadı

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail'in başkent Beyrut'a düzenlediği saldırıyı kınayarak, saldırının uluslararası hukukun açık ve net bir şekilde ihlali olduğunu ifade etti.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısını kınadı. Mikati, saldırıyı "uluslararası hukukun açık ve net bir şekilde ihlal edildiği ve sivillerin öldürüldüğü bir dizi saldırgan operasyon" kapsamında "suç teşkil eden bir eylem" olarak nitelendirdi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ise, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısına Hizbullah'ın vereceği yanıtın gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla 'orantılı' olmasını umduğunu belirtmiş ve İsrail'i BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet edeceklerini açıklamıştı. - BEYRUT