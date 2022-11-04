Londra'ya giden Kılıçdaroğlu'ndan gençlere mesaj: İhtiyacınız olan parayı buldum

Londra'dan dün yaptığı paylaşımda gençlere seslenerek "Ülkemizi de kendinizi de zenginleştireceksiniz. Emeğiniz para edecek. Hepinizin yeri girişim evleridir. O parayı da size Bay Kemal bulacak" diyen Kılıçdaroğlu, bugün konu hakkında yeni bir paylaşım daha yaparak, "Gençler, sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Tüm dünyaya ilham vereceksiniz emin olun. Göreceksiniz güzel Türkiye'yi nasıl birlikte inşa edeceğimizi, haydi görüşürüz." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Londra'da çeşitli temaslarda bulunmaya devam ediyor. 4 gündür İngiltere'de olan Kılıçdaroğlu, dün ScaleSpace ortak ofisinde yatırım şirketi Blenheim Chalcot'u ziyaret ettikten sonra bir video paylaşarak gençlere seslenmişti. "Ülkemizi de kendinizi de zenginleştireceksiniz. Emeğiniz para edecek. Çünkü hiçbirinizin yeri sokaklar değildir. Hepinizin yeri girişim evleridir. O parayı da size Bay Kemal bulacak" diyen Kılıçdaroğlu, bugün konu hakkında yeni bir açıklama daha yaptı.

GENÇLERE MESAJ VERDİ

Londra sokaklarında çektiği videoyla gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, parlak bir Türkiye için 4 gündür yatırımcılarla konuştuğunu ve gençlerin ihtiyacı olduğu parayı bulduğunu söyledi.

"GÜZEL TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, "Önce dünyada toplam 5 trilyon dolarlık fon yöneten yatırım bankalarıyla görüştüm. Bugün toplamda 100 milyar sterlin 14 devasa fonla görüştük. Akşamsa 342 milyar dolarlık büyüklüğü ile dünyanın en büyük teknolojik yatırımlarını yapan bir yatırım grubuyla görüşeceğim. Gençler, sizin ihtiyacınız olan parayı buldum. Tüm dünyaya ilham vereceksiniz emin olun. Göreceksiniz güzel Türkiye'yi nasıl birlikte inşa edeceğimizi, haydi görüşürüz." ifadelerini kullandı.