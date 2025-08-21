Litvanya, Ukrayna'ya Asker Göndermeye Hazır

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda barış misyonu çerçevesinde Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduklarını söyledi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Litvanya televizyonu TV3'e yaptığı açıklamalarda barış misyonu çerçevesinde Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduklarını söyledi. Litvanya'nın barış misyonuna katılımının nicelik bakımından Afganistan'da yaptıklarından önemli ölçüde farklı olmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Nauseda gönderecekleri asker sayısının yaklaşık 200 olacağını bildirdi. "Parlamentonun sağladığı yetkinin elverdiği ölçüde gerek asker gerekse askeri teçhizat göndererek katkıda bulunmaya hazırız" diyen Gitanas Nauseda, şu an için asker göndereceklerini söylemenin erken olduğunu, belki de Gönüllüler Koalisyonu kapsamında Litvanya için farklı taleplerin gündeme gelebileceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in öncülüğünde geçtiğimiz Mart ayında Ukrayna'da barış anlaşmasının imzalanmasından sonra bu ülkeye yönelik kapsamlı bir destek planı hazırlamak amacıyla kurulan Gönüllüler Koalisyonu'nun 34 üye ülkesi bulunuyor. - VARŞOVA