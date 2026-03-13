Haberler

Öğrenciler, 'zimem defteri' geleneğiyle borçları ödedi

Öğrenciler, 'zimem defteri' geleneğiyle borçları ödedi
Güncelleme:
Oltu'daki lise öğrencileri, harçlıklarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını ödeyerek Ramazan ayının dayanışma ruhunu canlı tuttu. Osmanlı geleneği 'Zimem Defteri'ni yaşatan öğrenciler, kimliklerini gizleyerek borçları kapattı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde lise öğrencileri, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında Ramazan ayının dayanışma ruhuna örnek olacak bir davranış sergiledi.

Oltu Yusuf Ziya Bey Anadolu Lisesi öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri paralarla mahalledeki bakkal, fırın ve kasapları ziyaret ederek ihtiyaç sahibi vatandaşların veresiye borçlarını ödedi. Öğrenciler, Osmanlı döneminden günümüze uzanan ve "Zimem Defteri" olarak bilinen geleneği yaşatarak, dar gelirli vatandaşların borçlarını kimliklerini açıklamadan kapattı. Yapılan bu anlamlı davranış hem esnafı hem de borçları ödenen vatandaşları duygulandırdı.

Okul Müdürü Orhan Taşkın, öğrencilerin sergilediği duyarlılıktan büyük gurur duyduğunu belirterek, "Öğrencilerimin bu kadar hassas ve duyarlı olmaları beni çok duygulandırdı. 'Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için' sözünü adeta hayata geçirdiler. Osmanlı'dan günümüze uzanan zimem defteri geleneğini yaşatarak mahalle bakkalı, kasap ve fırınlarda borcu bulunan dar gelirli vatandaşların veresiye borçlarını kimliklerini açıklamadan ödediler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ramazanın maneviyatına yakışan bir davranış oldu" dedi.

Öğrencilerin gerçekleştirdiği bu dayanışma örneği, Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
