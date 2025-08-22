Lavrov: Zelenskiy, Trump'ın Önerilerini Reddetti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Trump'ın önerilerini reddettiğini belirtti. Lavrov, Rusya'nın ise bazı konularda esneklik göstermeyi kabul ettiğini aktardı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da gerçekleştirilen görüşmede sunduğu çözüm önerilerini reddettiği belirtti. Lavrov, Rusya'nın ise bazı konularda esneklik göstermeyi kabul ettiğini aktardı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li televizyon kanalı NBC News'e röportaj verdi. Bakan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirmesi beklenen zirveye ilişkin, "Putin, zirve gündemi hazır olduğunda Zelenskiy ile görüşmeye hazır, ancak bu gündem hiç hazır değil. Başkan Putin, gündemin hazırlanması halinde halinde görüşmeye hazır olduğunu açıkça belirtti" ifadelerini kullandı. Lavrov, Ukrayna'nın barış anlaşmasına doğru ilerlemeyi engelleyen taraf olduğunu belirtti. Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'nın Anchorage kentinde gerçekleştirdiği görüşmeye değinen Lavrov, "Başkan Trump, Anchorage'dan sonra bizim de paylaştığımız birkaç madde önerdi ve bunların bazılarında esneklik göstermeyi kabul ettik" şeklinde konuştu.

"Zelenskiy her şeye hayır dedi"

Lavrov, Alaska zirvesinin ardından Washington'da Trump, Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin gerçekleştirdiği görüşmeyi işaret ederek, "Başkan Trump bu konuları Washington'daki toplantıya getirdiğinde Washington'ın kabul edilmesi gerektiğine inandığı birkaç ilkenin olduğu herkes için çok açıktı. Bunlar arasında Ukrayna'nın NATO üyeliğinin olmaması, toprak meselelerinin tartışılması da vardı ve Zelenskiy her şeye 'hayır' dedi. Hatta Rus dilini yasaklayan mevzuatın iptaline bile 'hayır' dedi" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

