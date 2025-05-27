Lavrov: Savaşın Bitmemesi İçin Egoist Çıkarlar Devrede

Lavrov: Savaşın Bitmemesi İçin Egoist Çıkarlar Devrede
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Trump'ın Rusya-Ukrayna müzakerelerini desteklediğini belirterek, bazı kişilerin savaşın bitmesini istemediğini ve bunun ulusların acı çekmesine yol açtığını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Trump 'bizim savaşımız değil' demişti. Trump, Rusya- Ukrayna müzakerelerinin devam etmesinden yana. Putin'le ortak inisiyatiften yana. Ama bazıları savaşın bitmesini istemiyor. Savaş bitecek olursa onların da politik siyasi kariyerleri bu şekilde sona erecek. Egoist çıkarları ve bunu ulusal çıkarlarının üzerinde tutmaları uluslarının acı çekmesine neden oluyor" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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