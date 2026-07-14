Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(ABD'nin İran'a saldırıları) Bu durumun kimseye faydası yok"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin İran'a yönelik yeniden başlattığı saldırıları eleştirerek, bu durumun mutabakatın ihlali olduğunu ve diplomatik çözüm yolunu kapattığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını eleştirerek, "Bu durumun kimseye faydası yok" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin İran'a yönelik yeniden başlattığı saldırıları eleştirdi. Lavrov, İran'a yönelik saldırıların yeniden başlamasını, Tahran ile Washington arasında imzalanan mutabakatın ihlali olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Bunu mutabakatın ihlali olarak görüyoruz ve bu konuda söylenecek fazla bir şey yok. Bu üzücü çünkü hem İran'daki sivil altyapı hem de Körfez Arap İşbirliği Konseyi ülkelerindeki sivil tesisler zarar görüyor. Bu durumun kimseye faydası yok" dedi.

İran'a yönelik saldırıların yeniden başlamasının diplomatik çözüme giden yolu kapattığını ifade eden Lavrov, "En önemli nokta şu ki, bu gelişme bir çözüme hizmet etmiyor. Aksine, sözünü ettiğiniz mutabakat ile aralandığı düşünülen kapıyı yeniden kapatıyor" dedi.

ABD'nin uluslararası anlaşmaları uygulamadaki başarısızlığını da eleştiren Lavrov, ABD'nin taahhütlerindeki güvenilirliğine ilişkin şüpheleri de dile getirdi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi

Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Survivor yıldızı Didem Ceran tanınmaz halde

Didem tanınmaz halde
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD'ye karşı dayanma süresini uzatacak

İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD'ye karşı dayanma süresini uzatacak
Otizmli çocuğa şiddet uygulamakla suçlanan öğretmen tahliyesini isteyince aile isyan etti

El kadar çocuğa kabusu yaşattı, "kastım yoktu" dedi

Netanyahu, İsrail Meclisi'nde 'utan' sloganlarıyla protesto edildi

Meclis o sloganlarla inleyince ardına bakmadan kaçtı
Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü

Karısını yatakta başkasıyla basan koca deliye döndü

Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!

Parkta kan donduran olay! Sanığın pişkin savunması pes dedirtti