Laricani'den İsrail'in "öldü" iddialarının ardından ilk açıklama

Laricani'den İsrail'in 'öldü' iddialarının ardından ilk açıklama
Güncelleme:
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İsrail'in ortaya attığı "öldü" iddialarının hemen ardından yayımlanan el yazısı mesajında, IRIS Dena fırkateynine yönelik saldırıda yaşamını yitiren 104 askeri anarak, "Bu şehadetler, İran Ordusu'nun temellerini uzun yıllar...

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İsrail'in ortaya attığı "öldü" iddialarının hemen ardından yayımlanan el yazısı mesajında, IRIS Dena fırkateynine yönelik saldırıda yaşamını yitiren 104 askeri anarak, "Bu şehadetler, İran Ordusu'nun temellerini uzun yıllar boyunca sağlamlaştıracak" dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'den İsrail'in kendisi için ortaya attığı "gece saatlerinde düzenlenen saldırıda öldürüldü" iddialarının ardından dikkat çeken bir açıklama geldi. Laricani, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri donanmasına ait IRIS Dena fırkateynine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 104 askerin cenaze töreni öncesinde kaleme aldığı el yazısı mesajı yayımladı. İsrail'in iddialarına cevap niteliğinde bir ifadenin bulunmadığı mesajda Laricani, hayatını kaybeden askerler için Allah'tan rahmet ve yüce makam diledi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri, "Deniz Kuvvetleri'nin kahraman mensuplarının Dena'da şehit olması, uluslararası güçlere karşı yürütülen mücadele sürecinde milletimizin ortaya koyduğu fedakarlıkların bir parçasıdır. Onların hatırası her zaman İran milletinin kalbinde yaşayacak ve bu şehadetler, İran Ordusu'nun temellerini silahlı kuvvetlerin yapısı içinde uzun yıllar boyunca sağlamlaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

Cenaze töreni Tahran'da düzenlenecek

Tahran Eyaleti İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden askerler için cenaze töreninin 18 Mart Çarşamba günü başkent Tahran'da düzenleneceği bildirilmişti.

IRIS Dena fırkateyni saldırısı

4 Mart'ta Hindistan'da düzenlenen Milan 2026 tatbikatına katıldıktan sonra İran'a dönmekte olan İran donanmasına ait "IRIS Dena" fırkateyni, Hint Okyanusu'nda Sri Lanka açıklarında saldırıya uğramıştı. Uluslararası sularda meydana gelen olayın ardından gemiden yardım çağrısı yapıldığı ve bölgeye Sri Lanka donanmasına bağlı ekiplerin sevk edildiği bildirilmişti. İran Ordusu, daha sonra yaptığı açıklamada, saldırıda 20'si kayıp 104 personelin hayatını kaybettiğini ve 32 kişinin yaralandığını açıklamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
İran, İsrail'in 'Öldürdük' dediği Laricani'nin mesajını paylaştı

İsrail "Öldürdük" demişti! Ali Laricani'den sürpriz hamle
Mücteba Hamaney'den aracıların barış teklifine ret: Şimdi zamanı değil

Mücteba Hamaney'den aracı ülkelerin ateşkes teklifine ilk yanıt
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir

Trump'ın uykularını kaçıracak sözler
Osimhen yarışı fena kızıştı! 10 milyon daha veren formayı giydirir

Osimhen yarışı fena kızıştı! 10 milyon veren formayı giydirir
İran'ın son saldırısı 'kör' etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir

İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler altüst
Köprü ve otoyollar özelleştirilecek mi? Bakan Şimşek son noktayı koydu

Son dönemin çok tartışılan iddiasına Bakan Şimşek son noktayı koydu
Testo Taylan dahil 3 fenomen gözaltına alındı

Ünlü fenomen müstehcenlik suçundan gözaltına alındı
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Hani camide siyaset yapılmazdı?
200 bin TL ceza yiyen sürücüden küstah sözler: Polislerden de tiksindik

200 bin TL ceza yiyen sürücüden polise küstah sözler