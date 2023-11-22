Laçin Kaymakamı Doğanlar Köyü Camisini İnceledi

Çorum'un Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, Doğanlar köyündeki camide incelemelerde bulundu. Köy ziyaretleri çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Şimşek, camide de incelemelerde bulundu.

Çorum'un Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, ziyaret ettiği Doğanlar köyündeki camide incelemelerde bulundu.

Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, köy ziyaretleri çerçevesinde dün Doğanlar köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy hakkında köy muhtarından bilgiler alan Kaymakam Şimşek, vatandaşlarla da sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi. Kaymakam Şimşek, daha Doğanlar köyünde bulunan camide incelemelerde bulundu. - ÇORUM