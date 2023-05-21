Kuzey Makedonya ve Kosova'da Cumhurbaşkanı Seçimi için oy verme işlemleri sona erdi

Kuzey Makedonya ve Kosova'da, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemleri sona erdi. Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Kuzey Makedonya ve Kosova'da, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemleri sona erdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kurulan sandıklarda Türk seçmenler, 20-21 Mayıs'ta oylarını kullandı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinde oy verme işleminin yerel saatle 22.00'de sona ermesiyle sandıklar kapandı.

Kosova

Kosova'daki Türk seçmenler, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ile Prizren Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda oylarını kullandı.

Oy kullanma işlemlerinin yerel saatle 22.00'de sona ermesinin ardından sandıklar kapandı.

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte yurt dışı sandıklar da açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023