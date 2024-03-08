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Kuzey Kore topçu atış tatbikatı gerçekleştirdi

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Kuzey Kore, 'düşmanın başkentini' vurma kapasitesine sahip cephe birliklerinin de katılımıyla topçu atış tatbikatı gerçekleştirdi. Ülkenin lideri Kim Jong-un, fiili bir savaşa girildiğinde 'acımasız ve hızlı' saldırılarla inisiyatifi ele alabilmek için gerekli hazırlıkları sürdürme talimatı verdi.

Kuzey Kore, "düşmanın başkentini" vurma kapasitesine sahip cephe birliklerinin de katılımıyla topçu atış tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatı bizzat yöneten ülkenin lideri Kim Jong-un, fiili bir savaşa girildiğinde "acımasız ve hızlı" saldırılarla inisiyatifi ele alabilmek için gerekli hazırlıkları sürdürme talimatı verdi.

ABD ve Güney Kore'nin bu hafta başlattığı ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na Kuzey Kore'den misilleme geldi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre, "düşmanın başkentini" vurma kapasitesine sahip cephe birliklerinin de katılımıyla geniş çaplı bir topçu atış tatbikatı gerçekleştirildi. Ülke lideri Kim Jong-un'un bizzat yönettiği tatbikatın topçu birliklerinin vuruş kabiliyetini test etmeyi ve savaşa hazırlık kabiliyetini artırmayı hedeflediği kaydedildi. Tatbikattan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kim Jong-un'un topçu birliklerinde görevli askerleri bizzat tebrik ettiği belirtildi. Kim'in tüm topçu birliklerine fiili bir savaşa girildiğinde "acımasız ve hızlı" saldırılarla inisiyatifi ele alabilmek için gerekli hazırlıkları sürdürme talimatı verdiği aktarıldı.

Gözdağı olarak yorumlandı

Pyongyang'ın gerçekleştirdiği tatbikatın ABD ve Güney Kore'nin bölgede pazartesi günü başlattığı ve savunma yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlayan 11 günlük ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın hemen ardından gelmesi, Washington-Seul ittifakına "gözdağı" olarak yorumlandı. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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