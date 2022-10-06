Kuzey Kore 2 yeni balistik füze fırlattı

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru 2 yeni balistik füze ateşlediği bildirildi. Son iki hafta içinde 6. füze denemesini gerçekleştiren Pyongyang yönetimi, 2022 yılının başından bu yana 24. füze testini yapmış oldu.

Geçtiğimiz günlerde Japonya üzerinden fırlattığı orta menzilli balistik füze ile bölgede gerilimin artmasına neden olan Kuzey Kore'den yeni bir füze testi daha geldi. Pyongyang'ın Japon Denizi istikametine doğru 2 yeni balistik füze ateşlediği açıklandı. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, füzelerin Pyongyang'ın iç kesimlerinden doğuya doğru yerel saatle 06.00 ve 06.15 sularında fırlatıldığı belirtilirken, ilk füzenin 100 kilometrelik bir maksimum irtifada yaklaşık 350 kilometre yol aldığı açıklandı. İkinci füzenin ise 50 kilometrelik bir maksimum irtifada 800 kilometre uçtuğu kaydedilirken, füzelerin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü ifade edildi. Pyongyang son iki hafta içinde 6. füze denemesini gerçekleştirirken, 2022 yılının başından füze testlerinin sayısı ise 24'e yükseldi.

"Uluslararası ve bölgesel güvenliği tehdit ediyor"

Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada Pyongyang'ın yalnızca Eylül ayının sonundan bu yana 6 kez provokatif silah testleri gerçekleştirdiğine dikkat çekerek Kuzey Kore'nin eylemlerinin Japonya'nın, bölgenin ve uluslararası toplumun güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Hamada füze denemelerini "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Kishida'dan tepki

Japonya Başbakanı Fumio Kishida da Kuzey Kore'nin çok kısa bir zaman diliminde 6 füze denemesi gerçekleştirdiğini hatırlatarak gelişmelerin "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu söyledi. Kishida, detayları netleştirmek üzere çalışmaların sürdüğü bilgisini paylaştı.

Güney Kore de doğruladı

Güney Kore ordusu da füze denemesini doğruladı. Füzelerin yerel saatle 06.01 ile 06.23 arasında Pyongyang yakınındaki Samseok çevresinden Japon Denizi'ne doğru fırlatıldığı belirtilirken, kısa menzilli balistik füzelere dair detayları belirlemek üzere ABD kuvvetleri ile iş birliği içinde çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Pyongyang'ın son denemesinin ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi Ronald Reagan'ı ortak bir tatbikat için Güney Kore'nin doğusundaki sulara yeniden konuşlandırmasından bir gün sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. - PYONGYANG