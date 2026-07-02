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Almanya'da Kuzey Akım sabotajının şüphelisine savaş suçu suçlaması

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Almanya Federal Başsavcılığı, 2022'de Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik sabotajın baş şüphelisi eski Ukraynalı asker Serhii Kuznietsov hakkında savaş suçu kapsamında iddianame hazırladı. Kuznietsov, Hamburg'da yargılanacak.

Almanya Federal Başsavcılığı, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik 2022'deki sabotajın baş şüphelisi eski Ukraynalı asker Serhii Kuznietsov hakkında savaş suçu kapsamında iddianame hazırlandığını açıkladı.

Almanya'da Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından 7 ay sonra Rus doğalgazının Almanya'ya taşınması amacıyla Baltık Denizi'nde inşa edilen Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin dosyada önemli bir gelişme yaşandı. Dosyada baş zanlı sıfatıyla bulunan eski Ukraynalı asker Serhii Kuznietsov hakkında iddianame hazırlandığı bildirildi. Almanya Federal Başsavcılığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen saldırıların baş şüphelisi Kuznietsov hakkındaki iddianamenin Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne sunulduğu bildirildi.

Kuznietsov'un Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesinde yargılanmaya başlanması bekleniyor

Başsavcılık şu anda 50 yaşında olan Kuznietsov'un sivil enerji altyapısına saldırı düzenleyerek uluslararası ceza hukukuna göre bir savaş suçu işlemekle suçlandığını aktardı. "Sanık, savaş suçu olan saldırıya iştirak etmek ile suçlanmakadır" ifadeleri kullanılan açıklamaya göre; Kuznietsov, patlayıcı kullanarak saldırı gerçekleştirmek, sivil yapıları tahrip etmek ve Almanya'daki kamu hizmetlerinin aksamasına neden olmakla suçlanıyor.

Kuznietsov'un hakkındaki iddianamenin kabul edilmesi halinde eylül ayından itibaren Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesinde yargılanmaya başlanması bekleniyor.

Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarına Eylül 2022'de saldırı yapılmıştı

Rus doğal gazının Almanya ve Avrupa'ya taşınması amacıyla Baltık Denizi'nde inşa edilen Kuzey Akım boru hatlarına, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından yaklaşık yedi ay sonra, Eylül 2022'de saldırı düzenlenmişti. Almanya ve Baltık Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin yürüttüğü soruşturmalarda fail ya da failler hakkında çok sayıda iddia gündeme gelmiş, Alman makamlarının yürüttüğü incelemede Serhii Kuznietsov'un, Danimarka'nın Bornholm Adası yakınlarındaki Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 hatlarına patlayıcı yerleştiren grubun operasyon koordinatörlerinden biri olduğu tespit edilmişti. Şüpheli ve suç ortaklarının, bir yelkenli yat kullanarak gerçekleştirdikleri sabotajda, 26 Eylül 2022'de patlayıcılarla her iki boru hattına da ciddi hasar verdikleri belirlenmişti.

Kuznietsov, İtalya'da yakalanmıştı

Saldırının baş şüphelisi olduğu gerekçesiyle Serhii Kuznietsov, Alman Federal Başsavcılığının çıkardığı yakalama emriyle 21 Ağustos 2025'te İtalya'nın Rimini kenti yakınlarında gözaltına alınmıştı. Almanya'nın iade talebi üzerine İtalya'daki Bologna Mahkemesi 27 Ekim 2025'te Kuznietsov'un Almanya'ya iadesine karar vermiş, İtalyan Yargıtayı da bu kararı 20 Kasım 2025'te onamıştı. Kuznietsov, 27 Kasım 2025'te İtalyan makamlarınca Alman polisine teslim edilerek helikopterle Almanya'ya götürülmüş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Kuznietsov, Hamburg'daki bir cezaevinde tutuklu bulunuyor. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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