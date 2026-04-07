Basra'da protestocular Kuveyt Konsolosluğu'nu bastı

Irak'ın güneyindeki Basra vilayetinde geçtiğimiz saatlerde bir eve düzenlenen ve 5 kişinin ölümüne neden olan roketli saldırının Kuveyt'ten düzenlendiği iddia edildi. Irak basınında yer alan ve güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde ayrıca hedef alınan evin İran yanlısı bir silahlı gruba ait olduğu sürüldü. Gelişmenin ardından yüzlerce kişi Kuveyt Konsolosluğu önünde protesto düzenledi. Konsolosluk önünde toplanan kalabalık çeşitli sloganlar attı. Güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Buna rağmen bazı protestocular konsolosluğun duvarını aşarak binaya girdi. Göstericilerin konsolosluk binasındaki Kuveyt bayrağını indirerek yerine Irak bayrağı astı.

Roketli saldırıda 5 kişi ölmüştü

Güvenlik kaynakları, Basra'nın Safvan ilçesine bağlı Hor el-Zübeyr bölgesinde bir eve roketli saldırı düzenlendiğini bildirmişti. Beş kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınmış, güvenlik güçlerinin saldırının detaylarını belirlemek için soruşturma başlattığı aktarılmıştı. - BASRA

