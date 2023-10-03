Kütahya Valisi Musa Işın, Aslanapa Hükümet Konağı inşaatını inceledi

Kütahya Valisi Musa Işın, Aslanapa ilçesinde yapımı devam eden hükümet konağını yerinde görmek ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak üzere inşaatta incelemelerde bulundu. Vali Işın, yapımında sona gelinen Aslanapa Hükümet Konağının açılmasıyla birlikte ilçe halkının daha nitelikli ve erişilebilir hizmete kavuşacağını belirtti.

Kütahya Valisi Musa Işın, Aslanapa ilçesinde yapımı devam eden hükümet konağını yerinde görmek ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak üzere inşaatta incelemelerde bulundu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak'tan gelinen aşama hakkında bilgiler alan Vali Musa Işın, yapımında sona gelinen Aslanapa Hükümet Konağının açılmasıyla birlikte ilçe halkının daha nitelikli ve erişilebilir hizmete kavuşacağını söyledi. İncelemede Vali Işın'a, Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura eşlik etti. - KÜTAHYA