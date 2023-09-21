Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Yeni Atama

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne atanan Emre Yeniay, Orhan Özçalık 'dan görevini devraldı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde, konuşan Müdür Emre Yeniay, " Cumhurbaşkanımızın tensipleri, Bakanımızın onayıyla Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandım. İl Müdürlüğü görevini sorumluluğu ve bilinci içerisinde teslim alıyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bu bayrak değişimini bizde alıp daha ötelere taşıyacağız. İlimizdeki tarımsal faaliyetleri, gıda arz ve güvenliğini, hayvancılık faaliyetlerini bütün arkadaşlarımızla beraber hep birlikte sivil toplum kuruluşlarımızı da dahil ederek gayretle çalışacağız. Hizmetlerinden dolayı Orhan Özçalık'a teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA