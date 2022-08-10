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Kütahya haberi | AK Parti'nin Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Kütahya'da

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Kütahya haberi | AK Parti'nin Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir Kütahya'da

Kütahya habere göre AK Parti'de İl, İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında gerçekleştirildi.

Ak Parti'de İl, İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında gerçekleştirildi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya'ya gelen Genel Başkan Yardımcısı ve TeşkilatBaşkanı Erkan Kandemir, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve partililer tarafından karşılandı.

İlk olarak İl Başkanı Mustafa Önsay ile Merkez İlçe Başkanı İsmail Çağlar Bayırcı'yı ziyaret ederek, yeni atanmalarından dolayı başarı kendilerine dileklerinde bulunan Kandemir, yapılan çalışma ve projeler hakkında bilgi aldı.

Erkan Kandemir, sonrasında ise İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarının katılımlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantıya teşkilat başkanlarının yanı sıra, Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Eski Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur, Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Baybatur, Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörleri Mahmut Atilla Kaya ve Sayın Kurtcan Çelebi de katıldı.(EFE-) - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Erkan Kandemir Teşkilat AK Parti Kütahya Politika Haberler

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