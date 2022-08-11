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Kütahya haber: TEKNOFEST'te Gediz Belediyesi'nden çorba ikramı

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Kütahya haber: TEKNOFEST'te Gediz Belediyesi'nden çorba ikramı

Kütahya haberi... TEKNOFEST çerçevesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması Kütahya'da başladı.

TEKNOFEST çerçevesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması Kütahya'da başladı.

Büyük Zafer'in 100. yılında Kütahya'da gerçekleşen Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları (İHA) yarışmasında Gediz Belediyesi tarafından ilçenin tanıtımı yapıldı.

Büyük Zafer'in 100. yılı nedeniyle Altıntaş Zafer Havalimanı'nda düzenlenen 440 takım ve yaklaşık 3 bin 500 öğrencinin başvuru yaptığı, Polonya'dan 2, Pakistan'dan da 1 takımın katıldığı yarışmada Gediz Belediye Başkanlığı'nca stant açılarak, ilçenin kültürel değerleri ve yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Açılış programına; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Protokol Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yarışmacıların çalışmalarını inceleyerek Gediz Belediyesi standını ziyaret eden ziyaretçi ve katılımcılara, Gediz hakkında bilgi verilerek, Coğrafi İşaret Tescil Belgeli Meşhur Gediz Tarhana Çorbası ikram edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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