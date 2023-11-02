Kütahya'da Filistin için canlı fotoğraf sergisi ve yürüyüş gerçekleştirildi

Kütahya'da Filistin için canlı fotoğraf sergisi ve yürüyüş gerçekleştirildi.

Kütahya'da Genç STK'lar Platformunun düzenlemiş olduğu yürüyüş programında bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Kütahyalı gençler, ellerinde Filistin'de gerçekleştirilen soykırımın fotoğraflarıyla Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Sessiz bir şekilde Ulu Camiinden Bekir Avlupınar Caddesine kadar gerçekleştirilen yürüyüş, Kütahya Valiliği önünde son buldu.

Ensar Vakfı Yönetim Kurulu'ndan Oğuzhan İnce, "Kudüs bizim davamız, bizim kutsalımız, ilk kıblemiz. Ecdadımızın bize bırakmış olduğu emanet. Bu emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

TÜGVA Kütahya İl Temsilcisi Furkan Coşgun, "Biz bu davayı hiçbir zaman unutmadık. Hiçbir zamanda unutturmayacağız. Oradaki soykırımı hatırlatmak için elimizden geldiğince her tarafta haykıracağız. Burada da yaklaşık 50-60 tane gencimizle birlikte orada yapılan soykırımları canlı sergi adı altında elimizde fotoğraflarla birlikte sessiz bir şekilde Kütahya'ya hatırlatacağız" dedi. - KÜTAHYA