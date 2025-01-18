Üye Girişi
Haberler
Netanyahu: Serbest bırakılacak esirlerin listesi elimize ulaşana kadar ateşkes olmayacak

Netanyahu'dan yeni bahane: Liste elimize ulaşana kadar ateşkes yok
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının detayları ortaya çıktı

Ayrıntılar ortaya çıktı! İşte Gazze'deki ateşkese ilişkin tüm detaylar
Gazze'de ateşkes anlaşması sonrası İsrail siyaseti karıştı: Tepkilerin hedefinde Netanyahu var

Ateşkes sonrası İsrail karıştı! Netanyahu'ya şok suçlamalar
CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz

CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz

AK Parti Kütahya'da İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

AK Parti Kütahya'da İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler liderliğinde, Kütahya milletvekilleri istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda, Kütahya'nın her köşesine hizmet ulaştırma hedefi, projeler ve halk beklentileri ele alındı. Milletvekilleri birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Kütahya'nın kalkınması için çalışacaklarını ifade ettiler.

Ak Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler başkanlığında, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir'in katılımı ile istişare ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Kütahya'nın her köşesine hizmet ulaştırma hedefi ve geleceğe yönelik çalışmalar ele alındı. AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, "Kütahya'mızın her köşesinde hizmet siyasetimizi büyütmeye, gönüllere dokunmaya ve eser siyasetiyle şehrimizi yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Birlik, beraberlik ve güçlü teşkilat ruhuyla Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet yolculuğumuzu azimle sürdürerek geleceğe yürüyeceğiz. Daha güçlü bir Kütahya için durmadan yola devam" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, açıklamasında, "Hizmet siyasetimizi büyütmek ve gönüllere dokunmak için kararlıyız. Eser siyasetimizle Kütahya'mızı yarınlara taşıyacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde azimle çalışarak geleceğe yürüyoruz" dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir ise, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Güçlü teşkilat ruhuyla Kütahya'nın kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda, Kütahya'nın kalkınmasına yönelik projeler ve halkın beklentileri değerlendirilerek, ortak hareket etme vurgusu yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
img

Teşkilat Dizisi Oyuncularından MSÜ'ye Davet
img

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel hastanede şüpheli bebek ölümü: Taburcu edilmek üzereyken başka odaya götürdüler

'Yenidoğan çetesi' skandalının yankısı sürerken bir acı haber daha
Maçın önüne geçti: Herkes son saniyede yaşanan pozisyonu konuşuyor

Herkes son saniyede yaşanan bu pozisyonu konuşuyor
Gazze için yüz binlerce insanın boykot ettiği Starbucks'tan karar: İşten çıkarma yapacağız

Gazze boykotu işe yaradı mı? Starbucks'tan flaş karar
Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Devlet okulundaki şampanyalı kutlamadan yeni görüntüler
Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor

Ünlü çocuk markasının ürettiği eşofman piyasadan toplatılıyor
Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama

Hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem için bakanlık harekete geçti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.