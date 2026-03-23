Kuşadası Belediyesi Başkan Vekilliğine Tahsin Demirtaş seçildi

Kuşadası Belediyesi Başkan Vekilliğine Tahsin Demirtaş seçildi
Kuşadası Belediye Meclisinde, rüşvet suçlamasıyla tutuklanan Belediye Başkanı Ömer Günel'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada CHP'li Tahsin Demirtaş, Başkan Vekili olarak seçildi.

Kuşadası Belediye Meclisinde, "rüşvet almak" suçlamasıyla tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Tahsin Demirtaş seçildi.

Kuşadası Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı ilçedeki bir düğün salonunda yapıldı.

Toplantıda tutuklanan Günel'in yerine Başkan Vekilliği için seçim yapıldı.

CHP Grubu'nun adayı Tahsin Demirtaş, Cumhur İttifakı Grubu'nun adayı ise Tacettin Özden oldu. İYİ Parti Grubu aday çıkarmadı.

Yapılan gizli oylamada Demirtaş 23, Özden 3 oy aldı, 3 oy boş, 2 oy geçersiz sayıldı.

Başkan Vekilliğine seçilen Demirtaş, "Geçici olarak, vekaleten bu görevi üstlenmiş bulunuyorum. Biz emanete sahip çıkıyoruz. Sadece geminin güvenli limana yanaşmasını sağlamak için buradayız." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden aralarında Ömer Günel'in de bulunduğu 5'i tutuklanmış, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İçişleri Bakanlığı, "rüşvet almak" suçlamasından tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
Erol Köse hayatını kaybetti

Erol Köse hayatını kaybetti! İki ihtimal üzerinde duruluyor
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş

Ölmeden 20 dakika önce yardımcısına bakın ne demiş
Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz

Trump'tan beklenmedik bir çıkış daha! Oğul Hamaney'e mesajı bomba
A Milli Takım'da deprem! Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber

Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber
Trump'ın 'Müzakare' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı

"Müzakare" paylaşımı sonrası İsrail'den ilk hamle
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Yetişkin içerik platformunun sahibi Leonid Radvinsky, 43 yaşında öldü

Yetişkin içerik platformunun sahibi genç yaşında öldü
A Milli Takım'da deprem! Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber

Dünya Kupası yolunda yıldız futbolcumuzdan kötü haber
Şehit cenazesinde dikkat çeken anlar! Özel ile Bahçeli yan yana

Şehit cenazesinde dikkat çeken görüntü
Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini 'eşarp' kanıtladı

Genç kadının ölümünde kan donduran "eşarp" detayı