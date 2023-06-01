Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kıyı Ege Belediyeler Birliği Encümen Üyeliğine Seçildi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin 2023 Olağan Meclis Toplantısı'nda bir kez daha encümen üyeliğine seçildi. Başkan Günel, Hukuk Komisyonu'nda da görev aldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin 2023 Olağan Meclis Toplantısı'nda bir kez daha encümen üyeliğine seçildi. Başkan Günel, Hukuk Komisyonu'nda da görev aldı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin 2023 yılı Olağan Meclis Toplantısı, Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde yapıldı. Konak Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Abdül Batur'un başkanlığında yapılan toplantıda, encümen ve komisyon üyeleri belirlendi. Yapılan oylamada Başkan Günel, bir kez daha encümen üyeliğine seçilirken bu kez Hukuk Komisyonu'nda da yer aldı.

Toplantıda konuşan Başkan Batur, yeni seçilen encümen ve komisyon üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Batur, dünyanın ve Türkiye'nin ardı ardına doğal afetlerle sınandığı bir dönem yaşadığına dikkat çekerek, "Bu dönem, felaketler dönemi oldu. Belediyelerimiz bu felaketler karşısında büyük sınavlar verdi. Belediyelerin bütçelerini de çok etkiledi ama çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizler, millet olarak onlarca asırdır bir arada yaşamanın gücünü, mutluluğunu, zenginliğini gördük. Onun içindir ki yerelde birliktelik, ülkemizde de birlikteliği kalıcı hale getirecektir" dedi.

İŞ BİRLİĞİ VE DENEYİM PAYLAŞIMINA DEVAM

Toplantının ardından konuşan Başkan Günel ise Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin encümen üyeliğine bir kez daha seçilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek şunları kaydetti:

"Dayanışmanın ve deneyim paylaşımının önemini çok daha iyi anladığımız pandemi ve deprem gibi büyük olumsuzluklar yaşadık. Bu süreçlerde Kıyı Ege Belediyeler Birliği gibi, yerel yönetimler arasında iş birliği ve dayanışmayı sağlama hedefi ile çalışan yapıların önemi de bir kez daha anlaşıldı. Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak, tüm üye belediyelerimizle birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak projeler ve deneyim paylaşımları yoluyla vatandaşlarımıza hizmet sunmak için çalışmayı sürdüreceğiz."