Kuşadası Belediye Başkanı Kirazlı Mahallesi'nde Hemşehrileriyle Buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kirazlı Mahallesi'ni ziyaret ederek hemşehrileriyle bir araya geldi. Ulaşım sorunları ve talepleri dinleyen Başkan Günel, çözüm odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kirazlı Mahallesi'ni ziyaret ederek hemşehrileriyle bir araya geldi. Bölge sakinlerinin ulaşımla ilgili sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ömer Günel, "Kentimiz için her daim çözüm odaklı bir anlayışla hareket ediyoruz" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana Kuşadası'ndaki sorunlara yerinde çözüm arayan Başkan Günel, yeni haftaya Kirazlı Mahallesi'ni ziyaret ederek başladı. Vatandaşlardan gelen talep üzerine bölgeye giden Başkan Ömer Günel, ilk olarak Kirazlı Mahalle Muhtarı Mehmet Mersin, Çınarköy Mahalle Muhtarı Sabahattin Akyüz ve Yeniköy Mahalle Muhtarı Mümtaz Mert ile bir araya geldi. Başkan Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanı Abdullah Ilgaz, Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten, Kuşadası Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Kooperatifi Başkanı Mustafa Keskin'in de katıldığı toplantıda 3 mahallenin şehiriçi ulaşımıyla ilgili talep ve çözüm önerilerini dinledi. Toplantının ardından Başkan Günel, Kuşadası Belediyesi tarafından Kirazlı Mahallesi'ne kazandırılması planlanan kütüphane için alan keşfi yaptı. Projenin detaylarının ilerleyen günlerde açıklanacağı öğrenildi. - AYDIN