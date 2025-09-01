Kurultay davasına günler kala Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına 'konuşmayın' talimatı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava, 15 Eylül'de 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Dava, CHP siyasetinde önemli tartışmalara yol açarken, gözlerin çevrildiği isimlerin başında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bulunuyor.

15 EYLÜL'E KADAR SESSİZ KALMA KARARI ALDI

Davanın doğrudan tarafı olmamasına rağmen, olası bir "mutlak butlan" kararı sonrasında yeniden partinin başına dönebileceği öne sürülen Kılıçdaroğlu, 15 Eylül'e kadar sessiz kalma kararı aldı. Bu süreçte kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmayacağı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU TALİMATI VERDİ

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, son günlerde Kılıçdaroğlu hakkında çok sayıda iddia ve spekülasyon gündeme geliyor. Çoğu, kendisine yakın çevrelere dayandırılarak servis edilen bu haberler, Kılıçdaroğlu cephesinde rahatsızlık yarattı. Bu nedenle Kılıçdaroğlu yalnızca kendisinin değil, yakınındaki isimlerin de dava gününe kadar açıklama yapmamasını istedi.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu hem kendi hem de ekibinin sessiz kalmasını sağlayarak tartışmaların büyümesini engellemeyi amaçlıyor. Bu stratejiyle, davanın sonucuna kadar kamuoyundaki spekülasyonlara yanıt verilmeyecek.