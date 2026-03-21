TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nün toplumsal duyarlılığı artırmaya vesile olmasını temenni etti.

Kurtulmuş, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Farkındalık yalnızca bir güne sığmaz; her bakışta, her adımda, her kucaklamada yeniden doğar. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nün toplumsal duyarlılığı artırmaya vesile olmasını temenni ediyor; içten gülüşleri, temiz yürekleri ve bize öğrettikleri sevgiyle hayatımıza anlam katan evlatlarımıza ve onların yanında büyük bir özveriyle duran kıymetli ailelerine Allah'tan sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir ömür diliyorum."