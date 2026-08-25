Kurtulmuş'tan Türkoğlu'na geçmiş olsun telefonu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurtuluş Parkı'ndaki er şehit aileleri ve er gazilerini ziyareti sırasında yaşanan arbede sırasından rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ile telefonda görüştü.

TBMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş, Kurtuluş Parkı'ndaki er şehit aileleri ve er gazilerini ziyareti sırasında yaşanan arbedede rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Sayın Selçuk Türkoğlu'nu ve konuyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. TBMM Başkanımız, görüşmelerinde ayrıca, ilk andan itibaren olayı yakından takip ettiğini ve konunun bundan sonra da takipçisi olacağını ifade etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı