Kurtulmuş ittifakın genişlemesi konusunda "İnşallah" demişti! HÜDAPAR'dan da "Görüşmeler olumlu sürüyor" açıklaması geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında, HÜDAPAR'ın Cumhur İttifakı'na dahil olacağı yönündeki iddialara ilişkin, "Bu ittifakın gelişmesi Türkiye'nin lehine olduğu kanaatindeyiz. İnşallah diğer partilerden, HÜDAPAR da bu ittifakın içerisine katılır." ifadelerini kullanmıştı. HÜDAPAR Basın Danışmanı Abdullah Aslan'da bir televizyon programına, "Görüşmeler olumlu yönde devam ediyor. Birlikte hareket etme konusunda ön mutabakat zaten var." açıklamasını gönderdi.

Seçimlere 3 ay gibi bir süre kalmışken ittifakların nasıl olacağı da şekillenmeye başlıyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, dün katıldığı canlı yayında Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na katılacağı yönündeki iddialarla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

"İNŞALLAH HÜDAPAR DA KATILIR"

Kurtulmuş açıklamasında, "Bu ittifakın gelişmesi Türkiye'nin lehine olduğu kanaatindeyiz. İnşallah diğer partilerden, HÜDAPAR da bu ittifakın içerisine katılır. Cumhur İttifakı olarak bu istikamette yürüyüşümüze devam ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

HÜDAPAR DA AYNI İFADEYİ KULLANDI

Kurtulmuş bu açıklamaları yaparken, HÜDAPAR Basın Danışmanı Abdullah Aslan da TV100 moderatörü Pınar Işık Ardor'a mesaj gönderdi. Aslan mesajında "Görüşmeler olumlu yönde devam ediyor. Birlikte hareket etme konusunda ön mutabakat zaten var. Komisyon çalışmaları devam ediyor. Hayırlısı olsun, inşallah" dedi.