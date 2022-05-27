Kürsüde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinirlendiği anlar
Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir ara kürsüde sinirlerine hakim olamadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuşuyor.