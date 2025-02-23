Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de kritik görev! Genel Başkan Yardımcısı oldu

Ak Parti 8. Olağan Kongresi'nde yeni AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) belirlendi. Kongre sonrası yapılan MKYK toplantısında ise partinin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) oluşturuldu.

KÜRŞAD ZORLU'YA BİR GÖREV DAHA

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu, açıklanan MKYK listesinde kendisine yer bulurken; MYK'da da kritik bir görev üstlenecek. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in duyurduğu yeni MYK'da Zorlu, Türk Devletleri ile İlişkiler'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

İŞTE MYK LİSTESİ

AK Parti'nin yeni MYK'sında AK Parti MYK Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Genel Sekreter Eyüp Kadir İnal, Siyasi İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medya Başkanı Muhammed Faruk Acar, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sarıkaya, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Sivil Toplum Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Mali İşler BaşkanıAhmet Baha Öğütken, Çevre Şehircilik Başkanı Sevilay Tuncel, Bilim Teknoloji Başkanı Ömer İleri, Arge Başkanı Mustafa Şen, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman,Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik oldu.