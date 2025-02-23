AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu ve yeni görevlendirmeler belli oldu

AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu belli oldu
AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı

AK Parti'nin yeni MYK'sında 6 isim liste dışı kaldı
Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Birçok ilde okullar tatil edildi
Zelenskiy'den kritik çıkış: Görevden ayrılmaya hazırım

Zelenskiy'den dengeleri değiştirecek çıkış!

Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de kritik görev! Genel Başkan Yardımcısı oldu

Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de kritik görev! Genel Başkan Yardımcısı oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'nde Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK)'na giren Kürşad Zorlu, Merkez Yürütme Kurulu'nda da yer aldı. Zorlu, MYK'da da Türk Devletleri ile İlişkiler'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Ak Parti 8. Olağan Kongresi'nde yeni AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) belirlendi. Kongre sonrası yapılan MKYK toplantısında ise partinin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) oluşturuldu.

KÜRŞAD ZORLU'YA BİR GÖREV DAHA

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu, açıklanan MKYK listesinde kendisine yer bulurken; MYK'da da kritik bir görev üstlenecek. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in duyurduğu yeni MYK'da Zorlu, Türk Devletleri ile İlişkiler'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

İŞTE MYK LİSTESİ

AK Parti'nin yeni MYK'sında AK Parti MYK Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Genel Sekreter Eyüp Kadir İnal, Siyasi İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medya Başkanı Muhammed Faruk Acar, Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sarıkaya, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Sivil Toplum Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Mali İşler BaşkanıAhmet Baha Öğütken, Çevre Şehircilik Başkanı Sevilay Tuncel, Bilim Teknoloji Başkanı Ömer İleri, Arge Başkanı Mustafa Şen, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman,Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik oldu.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
img

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"
img

Bu işte bir terslik var! Yolu tuzlayacaklarına bakın ne yaptılar
img

Vatandaşların akın ettiği AVM önünde mide bulandıran görüntü
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısamet:

tornistan yapan sonuncu siyasetçi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Termometreler rekoru gösterdi, Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu

Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu
AK Parti'nin yeni MKYK'sında 39 isim liste dışında kaldı

İşte AK Parti'de liste dışı kalanlar
Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama

Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi

Yabancı ülke temsilcileri Türkiye'yi hedef aldı, tepki gecikmedi
Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"
'Piyasa' dizisinin ilk bölümündeki sahneye izleyici isyan etti: Hep aynı rezillik, bıktık

Daha ilk bölümden tepki topladı! O sahneye izleyici isyan etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.