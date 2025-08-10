Kürşad Zorlu'dan Halil Şıvgın İçin Taziye Mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için başsağlığı diledi. Zorlu, vefat haberini büyük bir üzüntüyle karşıladığını ifade etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın için taziye mesajı yayımladı.
Zorlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ülkemizin yetiştirdiği önemli devlet ve siyaset adamlarından değerli büyüğüm Halil Şıvgın'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika