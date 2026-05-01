Küresel Sumud Filosu yönetiminde yer alan 2 aktivist, sorgulanmak üzere İsrail'e götürülecek

Güncelleme:
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu yönetimindeki 2 aktivistin sorgulanmak üzere İsrail'e getirileceğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosundaki gemilerden dün alıkonulan aktivistlerin Yunanistan'a götürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Yunanistan hükümeti, aktivistlerin kıyılarına indirilmesini kabul etti. Bunun için teşekkür ederiz. Terör örgütüyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen Seyf Ebu Keshkek ile yasa dışı faaliyette bulunduğundan şüphelenilen Thiago Avila, sorgulanmak üzere İsrail'e getirilecektir. İsrail, Gazze'ye yönelik deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Seyf Ebu Keshkek ve Thiago Avilla, Global Sumud Filosu yönetiminde yer alıyor.

İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki 58 tekneden 22'sine dün Yunanistan'ın Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda müdahale etmiş, 20'si Türk olmak üzere 175 aktivisti alıkoymuştu. Küresel Sumud Filosundan yapılan açıklamada, aktivistlerin bugün ülkelerine geri gönderme işlemleri için Girit Adasına götürüldüğü, Keshkek ve Avilla'nın ise işlemlerinin devam ettiği belirtmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
