Kumluca Belediye Başkanı Hal Esnafını Ziyaret Etti

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, 2023-2024 yeni hal sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesini dileyerek, Kumluca Hal esnafını ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Köleoğlu, Kumluca Hal'ine ve hal esnafına destek verdiklerini belirtti. Ziyaretin sonunda tüm esnafa ajanda ve kalem hediye etti. Ayrıca, Kumluca Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncular Derneği Başkanı ve yöneticilerini de ziyaret etti.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, 2023-2024 yeni hal sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesini dileyerek, Kumluca Hal esnafını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, esnafla sohbet etti ve bölge ekonomisi için çok önem taşıyan Kumluca Hal'ine ve hal esnafına her zaman destek verdiklerini belirtti. Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, ziyaretinin sonunda tüm esnafa ajanda ve kalem hediye etti.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, esnaf ziyaretinin ardından Kumluca Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncular Derneği Başkanı Rahmi Açıkyürek ve dernek yöneticilerine ziyarette bulundu.

Köleoğlu, "Bugün Kumluca'mızda, sağlıklı gıdanın başkentinde Komisyoncular Derneğimize ziyaret gerçekleştirdik yönetim kuruluna yeni sezonda da bereketli, başarılı bir dönem geçirmelerini diliyoruz. Yanlarında olduğumuzu göstermek adına bugün ilk Komisyoncular Derneğimizi ziyaret ettik. Yeni dönemde de yönetimiyle beraber Komisyoncular Derneğimize hayırlı olsun diyoruz, başarılar diliyoruz. Yeni dönemde de yönetimiyle beraber Başkanımızla olmaktan mutluyuz" dedi.