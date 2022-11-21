"6'lı masayı terk et" polemiği büyüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e bir kez daha çağrı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "6'lı masayı terk et" çağrısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletimizin geleceği heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız." yanıtını vermişti. Konu hakkında konuşan Erdoğan, "Böyle bir cevap mı olur? 6'lı masada 'Şu kadar bakanlık filancaya verilebilir' denmiyor mu? Kumar budur. Sayın Akşener'in kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti lideri Meral Akşener'edikkat çeken bir çağrıda bulundu. Önce muhalefete yüklenen Erdoğan, "İYİ Parti'nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" dedi.

AKŞENER'DEN JET HIZINDA YANIT

Bu çağrının ardından Akşener'den jet hızında bir yanıt geldi. İYİ Parti lideri yaptığı açıklamada, "Çizgisinde hiç kırıklık olmayan, aynı kararlılıkla savunan bir partiyiz. Milletimizin geleceği heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız. Biz, sayın Erdoğan ve arkadaşlarının millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz, 2017'de yapılan ve bugünkü bu ucube sistemi getiren o referandumda çok net, çok açık tavır koyan insanların kurduğu bir siyasi partiyiz. İYİ Parti odur" ifadelerini kullandı.

"YANINDAKİLERİ GÖZDEN GEÇİRMESİNDE FAYDA VAR"

Katar ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan ise, "İç siyasetle ilgili bir sormak istiyorum. Siz, Sayın Akşener'e "masayı terk etmek üzere konumunu gözden geçirmeli" dediniz ancak Akşener "kumar masasında olmadık, bundan sonra da olmayacağız" diye bir karşılık verdi. Bu cevabı nasıl buldunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Böyle bir cevap mı olur? Şimdi bu ne demektir? 6'lı masa alışveriş yapmıyor mu? Bir bana, bir sana demiyor mu? Hatta 'Şu kadar bakanlık filancaya verilebilir' denmiyor mu? Kumar budur. Bunu kalkıp da Cumhur İttifakı'na yıkmaya çalışırsan Sayın Akşener; ne Tayyip Erdoğan'ın hayatında böyle bir şey var ne de Sayın Bahçeli'nin hayatında böyle bir şey var. Biz işimize bakıyoruz. Bizim tek derdimiz bu ülkeye hizmet. Bu ülkeye hizmette de bizim geldiğimiz yerler neresidir belli. Hayaliniz dahi bizim ulaştığımız yere ulaşamaz. 20 yıl bunun çok açık ispatıdır. Altyapıda, üstyapıda, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, tarımda, dış politikada nereye geldiğimiz, hepsi ortada. Öyleyse bu çalışmayı, Cumhur İttifakı'nın attığı bu adımı nasıl bir kumar oyunuyla özdeş hale getirmek istersin? Bu olacak iş mi? Onun için Sayın Akşener'in kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var."