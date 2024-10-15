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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Iğdır'da

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Iğdır'da
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi programa katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Iğdır'a geldi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi programa katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Iğdır'a geldi.

Bir dizi programa katılmak üzere Iğdır'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Şehit Bülent Aydın Havalimanında Iğdır Valisi Ercan Turan ve AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz karşıladı. Bakan Ersoy, ilk ziyaretini Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Mağarası'na gerçekleştirecek. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Yerel Haberler Politika Kültür Dizi

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