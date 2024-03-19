Kültür ve Turizm Bakanı Malatya Valisi'ni ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti. Ziyarette kentteki çalışmalar hakkında bilgi alındı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ersoy, Valilik önünde çiçekle karşılandı, Şeref Defteri'ni imzaladı.
Bakan Ersoy, daha sonra kentteki çalışmalar hakkında Vali Yazıcı'dan bilgi aldı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti İl Başkanı Namık Gören ve diğer ilgililer de hazır bulundu.