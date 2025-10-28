Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhuriyet, Milli Mücadele ile kazandığımız zafere 102 yıl önce konulmuş nihai ad olduğu gibi, 102 yıl önce başlayıp devam eden ve edecek olan aralıksız bir mücadelenin, nesilden nesle emanet edilecek daimi bir ülkünün de adıdır.

Bakan Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Süreçlerin, hedeflerin ve sonuçların, onlara giden yolu açan, sürdüren ve neticelendiren iradeden bağımsız olarak anlaşılamayacağını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Neden sorusunun cevabı daima nasıl sorusunun cevabını belirlemiştir. Zira nedeni olmayanların nasılı düşünmelerine gerek yoktur. Ondandır ki kurtuluşu bilmeden kuruluşu anlamak, kuruluşun fikri mayasını bilmeden bugünün ve yarının yollarını belirlemek mümkün değildir. Cumhuriyet, Milli Mücadele ile kazandığımız zafere 102 yıl önce konulmuş nihai ad olduğu gibi, 102 yıl önce başlayıp devam eden ve edecek olan aralıksız bir mücadelenin, nesilden nesle emanet edilecek daimi bir ülkünün de adıdır."

Cumhuriyet'in, barındırdığı şanlı geçmişle daima geleceğe yol aldığını aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet, barındırdığı şanlı geçmişle daima geleceğe yol alır. Bugün değişen, dönüşen, yeni bir dönemin ve düzenin kapılarını aralayan dünyada Cumhuriyet'imizi, milli iradeden aldığımız güç ile ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' hedefine bu bilinçle taşıyor, geçmişin gururunu ve geleceği şekillendirme iradesini barındıran bu bilinçle yolumuzda kararlılıkla ilerliyoruz.

Ecdadımızın kanı ve canıyla bina ettiği, 29 Ekim 1923'te ad verip yükselttiği Cumhuriyet sancağını bizler de dünya döndükçe yükseltmeye ve yüceltmeye devam edeceğiz. Başta Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk milletinin varlığı, istiklali ve istikbali yolunda kanını dökmüş, canından geçmiş, ömrünü vakfetmiş cümle geçmişlerimizi, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla, saygıyla yad ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

AA / Dilhan Türker Yıldız - Politika
