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Bakan Ersoy Adıyaman'da Yatırımları İnceledi

Bakan Ersoy Adıyaman'da Yatırımları İnceledi
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi.

Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Bakan Ersoy, valilik girişinde Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve il protokolü tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından valilik makamına geçen Bakan Ersoy, kentte devam eden ve planlanan kültür ve turizm yatırımları hakkında Vali Abdullah Küçük ve ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Ersoy'un katılımıyla daha sonra kentte yürütülen çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Adıyaman'daki yatırımlar, devam eden projeler ve planlanan çalışmaların değerlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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