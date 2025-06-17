Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Amasra Müzesi'ni Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Bartın'ın Amasra ilçesindeki müze ziyaretinde Ankara'dan gelen öğrencileri görünce hatıraları canlandı.

Bir dizi görüşme ve ziyaretler yapmak üzere Bartın'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Bartın Valisi Nurtaç Arslan ziyareti ve öğretmenevinde gerçekleştirilen Eğitimde Değerler Eğitimi Projesi (EDEP) toplantısının ardından Amasra ilçesine geçti. Bakan Yardımcısı Çam'ı ilçede ise Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Özlem Koçak, İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal ve müze personeli karşıladı. Amasra Müzesi önünde Ankara'dan ziyarete gelen öğrenci grubunu fark eden Bakan Yardımcısı Çam, müze kapısından geri dönerek öğrenci ve öğretmenlerinin yanına gitti. Öğrencilerin alkışlarla karşıladığı Çam'ın anıları canlandı. Daha önce Amasra'ya gelip gelmediklerini soran Çam, kendisinin öğrenci olduğu dönemlerde ilçeye geldiğini hatırlattı. Anılarını hatırlayan 50 yaşındaki Çam, "Ben de 18-19 yaşlarında geldim Amasra'ya. Gençlersiniz, tebrik ediyorum. İyi gezmeler, eğlenceler diliyorum" dedi.

Kısa bir sohbetin ardından müzeye yönelen Bakan Yardımcısı Çam, buradaki eserleri görerek bilgi aldı.

Müze içindeki ve bahçesindeki tarihi eserleri dikkatle inceleyen Çam, bir gazetecinin sorusu üzerine, "Bartın Valimiz Sayın Nurtaç Arslan ile bazı programlarınız vardı. Program ve görüşmelerimizi sonlandırdıktan sonra Amasra Müzesi'ni gezmek ve eserleri görmek istedim. Amasra ziyaretimin temel amacı müzeyi ve eserleri görmekti" şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Çam, tekrar Amasra'yı ziyeret etmek istediğini, sonraki ziyaretinde ise kazı çalışmalarını yerinde görmek istediğini de kaydetti. Çam, gezinin ardından ise Amasra'dan ayrılarak karayolu ile Ankara'ya hareket etti. - BARTIN