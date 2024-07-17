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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı ziyaret etti

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı makamında ziyaret etti. Mumcu, Canpolat'ı yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ederek, çalışma hayatında başarılar diledi. Yapılan ziyarette kültürel faaliyetlerle ilgili birçok konuda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ı makamında ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Canpolat'ı ziyaret etti. Osmanlı Ocakları Genel Merkezi'nde bir araya gelen ikili bir süre sohbet etti. Mumcu, Canpolat'ı yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ederek, çalışma hayatında başarılar diledi. Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat'ta Mumcu'ya nazik ziyaretinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti. Yapılan ziyarette kültürel faaliyetlerle ilgili birçok konuda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Osmanlı Ocakları Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Kadir Canpolat, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu'yu Genel Merkez binamızda misafir ederek, kültürel faaliyetler, devam eden projeler ve önümüzdeki döneme dair istişarelerde bulundular. Kıymetli bakanımıza nazik ziyaretleri ve ilgileri için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ziyaretin sonunda Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, günün anısına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'ya Osmanlı armalı plaket takdim etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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